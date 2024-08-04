Свидетели по делу экс-замминистра Минобороны Иванова дали показания в суде

Суд получил показания свидетелей по делу Иванова, которые подтверждают его вину

Суд принял показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и убедился в обоснованности предъявленному ему обвинению, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Свидетели дали показания, которые подтверждают факт совершенного преступления, несмотря на то, что сам Иванов вину не признает.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что следствие может изменить обвинение в отношении Иванова и его подельника, соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, в связи с новыми данными от свидетелей.

Иванова и Фомина обвиняют по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов получил взяток на сумму около 1 млрд рублей, а Фомин оказывал услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».