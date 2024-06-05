Свежий выпуск «Вечерней Москвы» представлен на стенде столицы на ПМЭФ

На стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представлен новый выпуск «Вечерней Москвы». Гости и участники мероприятия проявляют к нему интерес, передает корреспондент газеты.

Именно стенд российской столицы стал одним из крупнейших на ПМЭФ-2024. На нем спикеры и гости форума могут увидеть ключевые программы Москвы, в том числе проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, а также первый в стране беспилотный трамвай. Инновационное транспортное средство запустят в столице уже в 2024 году.

Кроме того, посетители стенда могут получить бесплатное мороженое — всех желающих угощает специальный робот-мороженщик.

Гостям предлагают попробовать лакомство четырех вкусов — в честь четырех регионов, через которые протянется первая ВСМ.