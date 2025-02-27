«Светофор» планирует обжаловать решения о приостановке деятельности магазинов

Директор торговой сети «Светофор» в Центральном федеральном округе (ЦФО) Елена Захаренко заявила, что торговая сеть намерена подать апелляции на решения о приостановке работы магазинов, которые не имеют правовых оснований, сообщает ТАСС .

«Если в актах Роспотребнадзора после проведения проверок будут присутствовать требования, не имеющие под собой правовых оснований, то мы будем задавать вопросы согласно действующему законодательству», — сказала Захаренко.

При этом, она подчеркнула, что все выявленные нарушения торговая сеть исправит в максимально короткие сроки.

По словам директора торговой сети, в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора в отдельных случаях выдвигали необоснованные претензии, такие как вмятины на морозильных камерах, мелкие сколы на напольной плитке и отсутствие защитных коробов на радиаторах отоплениях.

Захаренко добавила, что масштабные проверки не повлекли за собой значительного ущерба, и нет никаких оснований полагать, что сеть «Светофор» не сможет продолжить работу в связи со сложившейся ситуацией.

В начале февраля у владельцев магазинов торговой сети «Светофор» в ЦФО начались после проверок Роспотребнадзора, в ходе которых были обнаружены просроченные продукты и незарегистрированные юрлица.