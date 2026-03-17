Светлана Ходченкова вышла замуж за IT-бизнесмена

Актриса Светлана Ходченкова вышла замуж в прошлом году за успешного бизнесмена из сферы IT. Имя супруга артистка не раскрывает, сообщает kp.ru .

О замужестве 43-летней актрисы стало известно со слов ее коллег. По их данным, избранник Ходченковой не связан с киноиндустрией и занимается бизнесом, в том числе в IT-сфере.

«Светлана Ходченкова не делится подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж не недавно, а в прошлом году. Муж — ни актер и ни режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — рассказал продюсер из киноиндустрии.

Это второй брак актрисы. Ранее Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Они познакомились во время учебы в Театральном институте имени Щукина, брак продлился пять лет и завершился разводом в 2010 году.

После нескольких публичных романов актриса перестала комментировать личную жизнь. Сейчас она соглашается на интервью только в рамках премьер и заранее оговаривает отказ от вопросов о супруге.

Ходченкова активно снимается в кино и играет в театре, при этом старается не афишировать семейную жизнь. Коллеги отмечают, что артистка чувствует себя счастливой и научилась совмещать работу и отдых.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.