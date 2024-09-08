Светлаков о Маслякове: он был планетой, вокруг которой мы все крутились

Актер и телеведущий Сергей Светлаков назвал Александра Маслякова «планетой, вокруг которой все крутилось».

«Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память!» — написал артист в Telegram.

Александр Масляков, бессменный ведущий КВН, который вел шоу с 1964 года, скончался в возрасте 82 лет от неоперабельного рака легких.

Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Он заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»). Обладатель многочисленных наград в области ТВ и искусства.

С 1964 года бессменный руководитель и ведущий (до 2022 года) телепередачи КВН.