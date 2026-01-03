Свердловская область стала самым везучим регионом РФ в «Русском лото»

Самым везучим регионом в розыгрыше «Русского лото» на новый год, во время которого разыграли 4,2 млрд рублей, оказалась Свердловская область. Общий выигрыш людей, живущих в субъекте, составил 449 млн рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».

В Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях были победители, которые разделили основной приз в размере 1 млрд рублей. Три этих субъекта заняли первые места среди топ-10 везучих регионов.

Люди из Свердловской области выиграли 449 млн рублей, Новосибирской 404,5 млн, Тюменской — 390,9 млн. В топ-5 еще оказалось Подмосковье с призовыми 361,8 млн рублей, а также Москва с 260,1 млн.

В десятку попали Краснодарский край (168,4 млн), Липецкая область (120,2 млн). В Санкт-Петербурге выиграли 100,3 млн, в Башкирии 90 млн, а в Ленинградской области 85,2 млн.

