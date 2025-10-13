Сварщики и IT: кто в России получает самую большую зарплату

сегодня в 13:12

hh.ru: у дата-сайентистов самая большая зарплата в России

В пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru заявили, что в начале октября 2025 года средняя зарплата россиян составила 80 тысяч рублей, то есть выросла на 14% за год, но в ряде профессий она в разы выше. У дата-сайентистов около 250 тысяч рублей, у DevOps-инженеров — 218 тысяч, сообщает Газета.ru .

Сварщики заняли третье место по уровню заработной платы, их средний доход составил 207,1 тыс. рублей. Ненамного отстают водители, зарабатывающие в среднем 204,3 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров агенты по недвижимости со средним заработком 180,7 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в октябре наблюдаются у дворников, чьи средние доходы составляют всего 40,1 тыс. рублей. Невысокие зарплаты также у уборщиков (45,6 тыс. рублей), воспитателей и нянь (49,7 тыс. рублей). Мерчендайзеры получают в среднем 50,3 тыс. рублей, а грузчики — 51,8 тыс. рублей.

Доходы учителей и преподавателей несколько выше — 55,1 тыс. рублей. Психологи зарабатывают в среднем 55,4 тыс. рублей, кассиры-операционисты — 55,5 тыс. рублей, а охранники — 55,9 тыс. рублей.

