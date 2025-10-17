Суперфиналист конкурса «Лидеры России» провел День открытых дверей в перинатальном центре в Балашихе

День открытых дверей для будущих мам прошел в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Встречу провел суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2024» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог» Динар Габдрахманов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия доктор ответил на вопросы беременных женщин, рассказал о возможностях центра, порядке оказания медицинской помощи, провел экскурсию по родовым залам и послеродовым палатам.

Динар Габдрахманов известен не только своей профессиональной деятельностью, но и общественной инициативой. В 2024 году он возглавил бригаду врачей полевого госпиталя и участвовал в организации работы родильного дома в зоне проведения специальной военной операции. Он также является автором грантового проекта «Школа осознанного родительства», в рамках которого образовательные программы по подготовке к родам прошли более 50 тысяч человек.

«Идея проекта возникла во время работы с наставником в рамках программы наставничества конкурса „Лидеры России“. Сначала я реализовал школу в Башкортостане, теперь хочу развивать ее на новом месте. У меня много идей, связанных с повышением демографических показателей Балашихи и всей Московской области. Сейчас обдумываю новые шаги по укреплению репродуктивного здоровья жителей города. Будем работать», — отметил Динар Габдрахманов.

С сентября 2025 года Динар Габдрахманов занимает должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра. В его зону ответственности входит контроль качества и безопасности медицинской деятельности учреждения.

