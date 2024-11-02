Сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации Google, превысила все накопленное в мире богатство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Отмечается, что размер штрафа сильно превышает совокупное богатство всего мира в 477 трлн долларов и, по данным Всемирного банка, прошлогодний мировой ВВП, составивший около 105,4 трлн долларов.

Российский суд оштрафовал американскую компанию Google на два ундециллиона рублей (это единица с 36 нулями).

Через некоторое время сумма штрафа может дойти до гугола (единицы и 100 нулей). Именно на основе этого числа компания и придумала свое название Google.

Суд обязал Google восстановить аккаунты телеканалов на площадке. В случае невыполнения требования, корпорация обязана выплатить неустойку в 100 тыс. рублей за каждый день просрочки.