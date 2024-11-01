WP: РФ оштрафовала Google на сумму больше всего накопленного в мире богатства

Российский суд оштрафовал американскую компанию Google на два ундециллиона рублей (это единица с 36 нулями). Такая сумма — больше всего накопленного в странах мира богатства, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Штраф растет ежедневно. Это связано с тем, что Google просрочивает выплаты по нему.

Через некоторое время сумма штрафа может дойти до гугола (единицы и 100 нулей). Именно на основе этого числа компания и придумала свое название Google.

Иск на американского IT-гиганта подали 17 телеканалов РФ. Общая сумма исковых требований к Google от них составляет два ундециллиона. За каждый день просрочки платежа сумма вырастает на 100 тыс. рублей. Также площадка должна восстановить аккаунты истцов.