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Сумма долга Блиновской увеличилась еще на 2 млн рублей

Сумма задолженности блогера Елены Блиновской увеличилась еще на более чем 2 млн рублей, пишут «Известия».

По состоянию на пятницу, ее долг составляет 1 231 231 400 рублей. В понедельник налоговая задолженность составляла 1 229 198 405,27 рублей.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн. рублей. Также блогерша, как считает следствие, совершила неправомерный оборот средств платежей.

В отношении мужа «королевы марафонов» уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме того, стало известно, что суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн рублей. Эти деньги пойдут на погашение части налогового долга.