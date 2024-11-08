Сукачев заявил, что был трезв в момент остановки сотрудниками ГАИ

сегодня в 06:20

Музыкант Сукачев обвинил ГАИ и суд в незаконном лишении прав

Гарик Сукачев обвинил ГАИ и мировой суд в незаконном лишении прав за якобы пьяную езду, об этом написал сам музыкант в своем Telegram-канале .

По мнению артиста, мировой судья судебного участка Мещанского района Москвы лишил его на полтора года водительских прав незаконно.

«Были выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, остановившими меня, так и мировым судьей, который рассматривал мое дело», — написал Сукачев в своем Telegram-канале.

По его словам, он был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС.

Ранее Сукачева остановили полицейские по подозрению в пьяной езде. Певец отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь артисту придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и оставаться без прав 1,5 года.