Сугробы в Московском регионе увеличились до 48 см

Из-за сильного снегопада сугробы в Подмосковье выросли до 48 см, в столице — до 32 см, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

8 января в столичный регион пришел балканский циклон «Фрэнсис», который принес сильную метель и снегопады.

Как уточнил синоптик из-за аномальных снегопадов сугробов на главной метеостанции Москвы ВДНХ к 9 часам пятницы выросли до 31 см, на Балчуге — до 30 см, в Тушине — до 32 см.

По его словам, в Подмосковье самые внушительные сугробы наблюдаются в Черустях — 48 см, Коломне — 41 см, Серпухове и Павловском Посаде — 35 см, Наро-Фоминске и Кашире — 34 см.

Также ранее Тишковец спрогнозировал, что к вечеру в столице сугробы подрастут до 65 см, что будет абсолютным рекордом их высоты за всю историю регулярных наблюдений в январе (до этого максимум составляет 57 см).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.