Суды Москвы: продлен арест фигурантам дела о мошенничестве против Долиной

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей против четырех фигурантов дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Следователь отправил ходатайство на продление срока содержания под стражей для Анжелы Ц., Андрея О., Дмитрия Л. и Артура К. Суд удовлетворил просьбу.

Срок содержания под стражей продлен на два месяца.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили Долину продать квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей. Деньги они присвоили себе.