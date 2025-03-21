Певица Долина была «психически неустойчивой», продавая квартиру мошенникам

Певица Лариса Долина оказалась «психически неустойчивой» в момент продажи квартиры в центре Москвы стоимостью 112 млн рублей. Это стало известно по итогам проведенной экспертизы, организованной во время расследования уголовного дела, сообщает Mash .

Согласно обследованию, в момент продажи жилья моральное состояние певицы не давало ей возможности осознать свои действия. В тот период Долина регулярно плакала. Ее беспокоили тревожные мысли. Хотя в момент совершения продажи она выступила перед учащимися вуза, а потом дала концерт в Кремле.

Во время судебного разбирательства представители Долиной не представили ходатайство об организации судмедэкспертизы, чтобы подтвердить сказанное. Даже если сделку по продаже квартиры певицы посчитают недействительной, ей нужно будет отдать покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей. При этом средства были переданы аферистам.

Летом 2024 года мошенники продали квартиру Долиной в центре Москвы Полине Лурье за 112 млн рублей. Имущество переписали на покупательницу. Она отказалась возвращать жилье певице.

Сторона Долиной обвиняет Лурье в том, что та в момент сделки не попросила у артистки предоставить справку из психоневрологического диспансера.

Ранее сообщалось, что певица продала квартиру по указанию аферистов. Средства, полученные по итогам сделки, она передала через курьера на «безопасный счет». В декабре 2024 года силовики задержали мошенника в Тольятти в Самарской области, который причастен к обману Долиной.