Суд запретил в России дискриминационные объявления о сдаче жилья

Московский суд удовлетворил административный иск прокуратуры и признал незаконными объявления о сдаче жилья и вакансиях, содержащие ограничения по национальному и религиозному признаку. Решение запрещает распространение подобных материалов на территории России, сообщает РБК .

Поводом для разбирательства стали несколько объявлений на платформе «Авито», где арендодатели указывали условия: «Сдам только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Прокуратура усмотрела в таких формулировках признаки дискриминации, нарушающие российское законодательство.

Это не первый случай судебного преследования за подобные практики. В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы уже запретил три публикации «ВКонтакте» с вакансиями на работу «только для славян». В феврале–марте 2025 года по искам прокуроров были заблокированы ещё несколько аналогичных объявлений о найме, включая поиск строительной бригады.

В конце августа Останкинский суд также запретил распространение мема с цитатой из фильма Гая Ричи «Большой куш», содержащей высказывания, направленные на разжигание ненависти к цыганам. Прокуратура добилась блокировки четырёх ссылок на такой контент, признав его опасным для межнациональных отношений и миграционной политики.