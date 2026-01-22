Суд запретил страницу «Славянской общины» в Сети за разжигание дискриминации

Иск в суд подала прокуратура. В нем говорится, что в некоторых объявлениях в паблике была дискриминация по национальному и религиозному признакам. По мнению судебной инстанции, посты на странице действительно нарушили законы против экстремизма.

Поскольку решение суда в силу еще не вступило, страница «Славянской общины» пока еще доступна.

Движение в своем паблике, на который подписано 15 тыс. человек, постит новости о преступлениях мигрантов, информацию о рейдах против иностранцев, а еще собирает деньги на некое «благое дело».

