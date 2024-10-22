Суд запретил пенсионеру из Бутова пасти коз в городе

Кроме того, москвичу было запрещено нарушать другие правила содержания рогатого скота.

Ранее около многоквартирных домов на улице Изюмской и станции метро «Скобелевская» ветеринары нашли коз, которые паслись без контроля. Такое попустительство владельца привело к загрязнению окружающей среды отходами.

Из-за сложившейся ситуации городской комитет ветеринарии подал иск в Зюзинский суд. В документе ведомство указало, что были жалобы от горожан, а также есть угроза возникновения заразных болезней, общих для человека и животных.

77-летний Аникеев содержит стадо коз с тех пор, как Бутово было деревней. Он также сохранил традиционный деревенский уклад свободного выпаса животных. Всего у мужчины 16 коз, каждая со своим именем.

Стадо «бутовских коз» прославилось в Сети. Горожане неоднократно наблюдали и снимали, как животные паслись во дворах и у станции метро, а также прыгали на припаркованные машины.