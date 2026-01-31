сегодня в 14:28

Суд заключил под стражу забившего до смерти в метро Москвы человека

34-летнего мужчину из Ельца в Липецкой области заключили под стражу по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Силовики выяснили, что ночью 28 января в вестибюле станции метро «Площадь Ильича» мужчина избил 41-летнего пассажира. Он много раз ударил оппонента по голове и телу руками, ногами.

От полученных травм пострадавший погиб. Обвиняемый поделился, что познакомился с убитым накануне.

В тот день мужчина пил алкоголь. События преступления не помнит.

Ранее сообщалось, что после избиения потерпевшего отвезли в больницу. Доктора предприняли все необходимое для спасения жизни и здоровья, но он погиб.

