Мужчину до смерти забили у терминалов с билетами в московском метро

Прокуратура Московского метрополитена контролирует расследование обстоятельств гибели мужчины, которого жестоко избили у терминалов с билетами, после чего он попал в больницу и умер на руках врачей, сообщает прокуратура Москвы .

Предварительно известно, что происшествие произошло в подземном переходе станции метро «Площадь Ильича». Там между двумя гражданами возникла ссора, в процессе которой нападавший нанес потерпевшему удары конечностями по разным частям тела и покинул место происшествия.

В итоге потерпевший 1985 года рождения был доставлен в лечебное учреждение. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациента, но оказались бессильны, он скончался.

Позднее правоохранительные органы задержали 34-летнего подозреваемого в совершенном преступлении. Вопрос о его уголовном преследовании находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

