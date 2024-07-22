Суд взыскал с Успенской порядка 280 тыс рублей в пользу Киркорова

Замоскворецкий суд столицы частично удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к артистке Любови Успенской, касающийся защиты чести и достоинства. Он взыскал с ответчицы порядка 280 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

В Успенской, по решению суда, взыскали компенсацию морального вреда. Таким образом, информация, которую распространяла певица об артисте, признана порочащей. Успенская теперь должна опровергнуть свои сообщения.

Кроме того, суд обязал соцсеть «ВКонтакте» и «Дзен» удалить размещенные у них спорные видеоролики в течение 10 дней со момента вступления решения в законную силу. Представитель певицы заявила о несогласии с решением суда, а также о намерении обжаловать его.

Ранее в интервью певица назвала Киркорова «женоненавистником».