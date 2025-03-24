Суд вынес решение по экс-владельцу патронного завода в Подмосковье

Бывшего владельца патронного завода в Климовске Московской области заочно приговорили к 15 годам колонии, сообщает «Коммерсантъ» .

Гражданина Мексики Хорхе Портилья-Сумина обвинили в хищении 179,1 миллиона рублей у предприятия и 250 акций.

Он также приговорен по статье за преднамеренное банкротство.

Осужденный родился в Москве от брака с сотрудником посольства Мексики в СССР. Находится в международном розыске.

Ранее Климовский специализированный патронный завод был передан в ведение госкорпорации «Ростех». Предприятие было национализировано указом президента.

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