Суд вынес решение по экс-владельцу патронного завода в Подмосковье
«Ъ»: экс-владельца патронного завода приговорили к 15 годам колонии
Бывшего владельца патронного завода в Климовске Московской области заочно приговорили к 15 годам колонии, сообщает «Коммерсантъ».
Гражданина Мексики Хорхе Портилья-Сумина обвинили в хищении 179,1 миллиона рублей у предприятия и 250 акций.
Он также приговорен по статье за преднамеренное банкротство.
Осужденный родился в Москве от брака с сотрудником посольства Мексики в СССР. Находится в международном розыске.
Ранее Климовский специализированный патронный завод был передан в ведение госкорпорации «Ростех». Предприятие было национализировано указом президента.
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