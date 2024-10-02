«Ростех»: бывшие собственники Климовского патронного завода не думали о людях

Бывшие собственники Климовского патронного завода в Подмосковье не считались с интересами людей и страны, сообщили РИАМО в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Президент РФ Владимир Путин окончательно передал «Ростеху» Климовский специализированный патронный завод, подписав соответствующий указ. Согласно нему, 63,4% акций должны быть переданы госкорпорации в течение 18 месяцев.

В «Ростехе» назвали это решение ожидаемым. О готовности принять актив под свое управление в госкорпорации заявляли еще прошлой зимой, когда частные собственники довели ситуацию до коммунальной катастрофы.

На тот момент «Ростех» уже владел частью акций завода, но сталкивался с противодействием со стороны частников, у которых был мажоритарный пакет. Собственники предприятия, которое является также оборонным активом, имеющим стратегическое значение для страны, не справились со своей ответственностью и причиняли вред государству.

В госкорпорации назвали поучительным примером то, что государство жестко купировало подобное преступно халатное отношение со стороны частников к своим обязанностям, которые были озабочены деньгами и не думали об интересах людей и страны.

Ранее завод был в собственности частных лиц. «Ростеху» принадлежало около 30% акций. Авария на частной котельной завода привела к тому, что около 170 домов в Подольске остались без тепла. После этого президент РФ национализировал предприятие.

16 мая этого года стало известно, что суд в Калужской области передал акции завода в собственность государства. Именно тогда появились первые новости, что «Ростех» может стать управляющим предприятия.