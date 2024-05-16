«Ростех» может стать управляющим Климовским патронным заводом
Климовский патронный завод может перейти в управление госкорпорации «Ростех»
Суд в Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода в собственность государства, предприятие может отойти «Ростеху», сообщает ТАСС
Как сказано в публикации, суд принял решение на основании иска заместителя генерального прокурора Российской Федерации.
В «Ростехе» заявили, что совладельцы компании «выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры».
Госкорпорация «Ростех» сейчас владеет 36% акций завода и может стать собственником предприятия.
«Мы готовы принять этот актив под свое управление», — указали в госкорпорации, отметив, что для этого необходимо решение нового собственника пакета акций.