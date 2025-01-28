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Суд вынес приговор по делу о нападении на посольство России в Киеве

Московский городской суд заочно приговорил гражданку Украины Ирму Крат к лишению свободы за участие в групповом нападении на посольство России в Киеве в 2016 году, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Украинку признали виновной в по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»).

Крат заочно приговорили к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание она должна будет исправительной колонии общего режима.

По данным столичной прокуратуры, 10 марта 2016 года в Киеве Крат вместе с двумя сообщниками произвела поджог фитилей на самодельных зажигательных устройствах. Затем злоумышленники бросили четыре таких устройства в здание посольства РФ. В результате произошло возгорание.

Уголовное дело в отношении сообщников Крат выделено в отдельное производство.

Ранее в Стокгольме арестовали мужчину, который попытался прорваться в российское посольство. Силовики расценили произошедшее как «попытку грубого незаконного проникновения».