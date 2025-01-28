«Грубое проникновение» в российское посольство пытались устроить в Европе

Посольство России в Стокгольме едва не подверглось «грубому проникновению»

В Стокгольме арестовали 45-летнего мужчину, который попытался въехать на машине в российское посольство. Силовики расценили произошедшее как «попытку грубого незаконного проникновения», сообщает газета Sweden Herald со ссылкой на пресс-секретаря полиции Дэниеля Викдаля.

Злоумышленник пытался на автомобиле проехать через ворота посольства России. Подозреваемого арестовали, когда он сидел в машине.

Полицию вызвал охранник российского диппредставительства. У шведской прессы пока нет данных о национальности подозреваемого и преследуемых им мотивах.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездки в Демократическую Республику (ДР) Конго. Там повстанцы захватили город Гома, административный центр провинции Северное Киву.