«Грубое проникновение» в российское посольство пытались устроить в Европе
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В Стокгольме арестовали 45-летнего мужчину, который попытался въехать на машине в российское посольство. Силовики расценили произошедшее как «попытку грубого незаконного проникновения», сообщает газета Sweden Herald со ссылкой на пресс-секретаря полиции Дэниеля Викдаля.
Злоумышленник пытался на автомобиле проехать через ворота посольства России. Подозреваемого арестовали, когда он сидел в машине.
Полицию вызвал охранник российского диппредставительства. У шведской прессы пока нет данных о национальности подозреваемого и преследуемых им мотивах.
Ранее МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездки в Демократическую Республику (ДР) Конго. Там повстанцы захватили город Гома, административный центр провинции Северное Киву.