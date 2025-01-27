МИД России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в ДР Конго

МИД РФ обеспокоен эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Ведомство посоветовало россиянам отказаться от поездок в эту страну, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале .

По данным МИД РФ, 27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») объявила о захвате г. Гомы — административного центра провинции Северное Киву ДРК. Также с начала года группировка успела захватить города Масиси и Саке.

Российское ведомство отметило, что гражданское население стало жертвой эскалацией ситуации на востоке ДРК. Россия осудила действия «М23», в том числе нападение на миссию МООНСДРК. РФ призвала к прекращению огня и возобновлении переговоров.

МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших миротворцев из ЮАР и Уругвая. По данным посольства России в Киншасе, среди пострадавших россиян нет.

Российское ведомство посоветовало гражданам РФ пока что не посещать ДРК, а тем, кто уже там находится, рекомендовало немедленно покинуть регион Северное Киву.

В прошлом году суд в ДР Конго приговорил 37 человек к смертной казни за попытку переворота. 13 человек, которые проходили по этому делу, оправдали.