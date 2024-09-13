Суд в ДР Конго приговорил 37 человек к смертной казни за попытку переворота
Суд в Демократической Республике Конго приговорил 37 человек, в том числе двух гражданин США, к смертной казни за попытку устроить госпереворот в стране в мае, пишет РИА Новости со ссылкой на Actualité.
Отмечается, что 13 человек, которые проходили по этому делу, оправдали.
Лидер мятежников был ликвидирован.
Попытка госпереворота была предпринята в ночь на 19 мая в столице ДР Конго — Киншасе.
Ранее сообщалось, что в Республике Конго происходит государственный переворот. Военные берут под контроль ключевые объекты в столице.