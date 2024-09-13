Суд в ДР Конго приговорил 37 человек к смертной казни за попытку переворота Происшествия сегодня в 22:24

Суд в Демократической Республике Конго приговорил 37 человек, в том числе двух гражданин США, к смертной казни за попытку устроить госпереворот в стране в мае, пишет РИА Новости со ссылкой на Actualité.