Суд вынес приговор офицеру ПВО, сбившему российский Ми-8 вместо дрона в Крыму

Суд вынес приговор офицеру ПВО Игорю Пашкову, сбившему над Крымом российский вертолет Ми-8, принятый за дрон Вооруженных сил Украины, пишет «Коммерсантъ» .

Его приговорили к 3-м годам колонии-поселения за халатность. Кроме того, обвиняемого на год лишили права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на госслужбе.

Вместе с тем суд отказал Минобороны РФ во взыскании с офицера ПВО почти 200 млн рублей — стоимости вертолета.

Отмечается, что офицер неверно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, приняв его за дрон.

Инцидент произошел 18 октября 2023 года. В результате крушения Ми-8 погибли три члена экипажа.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку утром 9 ноября в районе села Сарыжар Мартукского района Казахстана, на борту находились три человека, один из них погиб.