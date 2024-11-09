В Казахстане при жесткой посадке Ми-8 один человек погиб, двое пострадали
МЧС Казахстана сообщило о гибели человека при жесткой посадке Ми-8
Фото - © МЧС Казахстана
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку утром 9 ноября в районе села Сарыжар Мартукского района Казахстана, на борту находились три человека, один из них погиб, сообщили в МЧС Казахстана.
По предварительной информации, Ми-8 принадлежит Минобороны Республики Казахстан. Один пассажир вертолета получил смертельные травмы, два других человека с различными повреждениями доставлены в город Актобе для лечения.
После жесткой посадки Ми-8 начал гореть. Пожар потушили спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия.
Что стало причиной жесткой посадки военного вертолета, выясняется. На месте работают компетентные органы страны.