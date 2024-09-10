Суд второй раз за день оштрафовал «Кинопоиск»
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Таганский районный суд столицы второй раз за день привлек к административной ответственности «Кинопоиск», сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Сервис признали виновным в пропаганде педофилии. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей.
Во вторник днем суд также признал виновным «Кинопоиск» в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. Сервис оштрафовали на 3 млн рублей.
9 сентября суд привлек к административной ответственности гендиректора компании «Кинопоиск» Александра Дунаевского. Его оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду педофилии.