Суд: гендиректора «Кинопоиска» Дунаевского оштрафовали за пропаганду педофилии

сегодня в 17:28

Столичный Таганский районный суд привлек к административной ответственности генерального директора компании «Кинопоиск» Александра Дунаевского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции мегаполиса.

Гендиректора оштрафовали за административное правонарушение — «пропаганду педофилии». Он должен выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Дунаевский мог получить административное взыскание из-за фильма «Любовь», который показывается на «Кинопоиске». Там 16-летняя героиня занимается близостью со студентом. В этом следователи усмотрели «нормализацию в сознании зрителя, что можно выбирать себе в партнеры несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что доходы российских онлайн-кинотеатров за первые полгода 2024-го увеличились на 42%. Подписки и реклама принесли таким компаниям 52 млрд рублей.