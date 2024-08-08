Доходы российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие выросли на 42%
TelecomDaily: подписки и реклама принесли онлайн-кинотеатрам РФ 52 млрд рублей
Отечественные онлайн-кинотеатры благодаря продажам подписок и рекламы стали зарабатывать на 42% больше по итогам первых шести месяцев 2024 года. Сравнение проводилось с показателями 2023-го за тот же период, сообщает РБК со ссылкой на TelecomDaily.
Российские видеосервисы заработали с января по июнь 2024 года 52 млрд рублей. Исследование проводилось на основе открытых отчетов и собственных данных.
Около 94% денег — 48,6 млрд рублей — российским онлайн-кинотеатрам принесли подписки. Оставшиеся 6% — 2,7 млрд — реклама.
Ранее у онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сменилось руководство. Гендиректором стал Александр Дунаевский.