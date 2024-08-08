Доходы российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие выросли на 42%

Отечественные онлайн-кинотеатры благодаря продажам подписок и рекламы стали зарабатывать на 42% больше по итогам первых шести месяцев 2024 года. Сравнение проводилось с показателями 2023-го за тот же период, сообщает РБК со ссылкой на TelecomDaily.