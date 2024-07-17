«Ъ»: руководство сменилось у онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

Прежний руководитель «Кинопоиска» и по совместительству гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский 11 июля отдал свои полномочия по управлению онлайн-кинотеатром Александру Дунаевскому. Сам он сосредоточится на основном бизнесе и продолжит развивать другие проекты.

Ранее Дунаевский работал в сервисе «Яндекс Директ», а в 2018 году занял кресло директора по продукту «Кинопоиска». Он отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа.

Эксперты считают, что решение о смене руководства было вполне логичным. По их мнению, «Кинопоиску» давно требовался отдельный гендиректор, который сосредоточился бы именно на этом проекте. Они также считают, что с приходом Дунаевского в будущем сервис может обзавестись новыми функциями.

Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров российского бизнеса и сменила название. Ее возглавил экс-гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.