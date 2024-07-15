Bloomberg: Волож вернется к управлению нидерландской Yandex N.V.

Сооснователь и экс-гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V. после того, как она вышла из состава акционеров российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Ранее компания Yandex N.V. завершила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Также она обязалась прекратить использование брендов «Яндекса».

Компания уже выбрала себе новое наименование. Она будет называться Nebius Group. Управлять ей будет Аркадий Волож, который займет пост главного исполнительного директора.

Волож — российский предприниматель, который ранее занимал пост гендиректора ГК «Яндекс». Некоторое время он находился под санкциями ЕС, из-за чего ему пришлось покинуть все должности в компании. В этом году бизнесмена исключили из черного списка.