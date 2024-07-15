Yandex N.V. закрыла сделку и вышла из состава акционеров «Яндекса»
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Нидерландская компания Yandex N.V. завершила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и вышла из состава акционеров группы, сообщает пресс-служба «Яндекса».
До 31 июля компании предстоит сменить название. Также она перестанет использовать бренды «Яндекса».
МКПАО «Яндекс» является новой головной компанией «Яндекса». Основным владельцем фирмы стал ЗПИФ «Консорциум.Первый». Тикер МКПАО «Яндекс» на Московской бирже – YDEX.
Торги акциями компании планируют начать уже 24 июля.
Сейчас «Яндекс» продолжает развивать различные сервисы.