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Суд в Петербурге отпустил из СИЗО девочку, повесившую фото членов РДК* на стенде

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения 16-летней Еве Багровой, которая повесила фотографии бойцов «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) на стенде в школе. Ее выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщает РБК .

Заседание суда состоялось 27 марта. Следствие настаивало на дальнейшем пребывании девочки под стражей. Однако суд отказал и избрал Багровой домашний арест.

В конце 2024 года школьница повесила на информационном стенде в школе Кировского района портреты членов РДК*. Ее задержали и арестовали по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Школьнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали первокурсницу из-за сотрудничества с РДК* и «Азовом»*. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

*Организации признаны террористическими и запрещены в России.