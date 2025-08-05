Суд в Москве взыскал задолженность с рэпера Тимати за капремонт

В судебном участке Nº177 района Раменки Москвы вынесли судебный приказ о взыскании с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) задолженности по взносам на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба суда.

Решение вынес мировой судья. Сумма задолженности не уточняется.

В мае 2025 года с Тимати через суд также взыскали долг по коммунальным платежам. Это тоже был долг в Фонд капремонта многоквартирных домов столицы.

Кроме того, в 2024 году Фонд капремонта подавал иск к рэперу. Тогда суд вынес решения об отмене приказов о взыскании задолженности.