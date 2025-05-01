Суд взыскал с рэпера Тимати долг по коммунальным платежам
Мировой суд взыскал с рэпера Тимати долг по коммунальным платежам, сообщает РИА Новости.
В качестве истца выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга не уточняется.
В прошлом году Фонд капремонта уже подавал иск к музыканту. Тогда суд вынес решения об отмене приказов о взыскании задолженности.
Ранее сообщалось, что Тимати купил роскошную виллу в Лос-Анджелесе площадью 2 тыс. «квадратов». Эксперты считают, что дом мог стоить порядка 10 млн евро.