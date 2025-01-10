Варум и Тимати: у кого из российских звезд есть дома в горящем Лос-Анжелесе

Лесные пожары, которые бушуют в американском Лос-Анджелесе, подобрались и к недвижимости российских знаменитостей, среди которых рэпер Тимати, певицы Анжелика Варум, Рита Дакота и другие, сообщает Peopletalk .

Тимати купил роскошную виллу в Лос-Анджелесе площадью 2 тыс. «квадратов». Эксперты считают, что дом мог стоить порядка 10 млн евро. Исполнитель давно ничего не говорил о недвижимости в США, а также не комментировал пожар в Лос-Анжелесе.

Матильда Шнурова постоянно живет в Лос-Анджелесе — там она ведет курсы по фитнесу. В личном блоге она пообещала оказать помощь нуждающимся.

«Я подключилась к Интернету после того, как побывала в джунглях, и посмотрела новости. Не могу поверить, что это происходит в моем родном городе», — сказала предпринимательница.

Певец Алексей Воробьев из-за пожара эвакуировался из своего дома в Лос-Анжелесе. Он взял с собой только самое необходимое и свою собаку.

«Спасибо всем, кто за меня переживает. Не волнуйтесь», — написал артист в личном блоге.

Кроме того, в США живет дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета. Родители навещают ее, поэтому купили там жилье. У них есть квартира в Голливуде площадью 300 кв. м, ее стоимость — около 2 млн долларов.

Певица Рита Дакота поделилась с поклонниками, что жила в квартале от пожара. Она показала вид пылающего города из окна дома. при этом уточнила, уже улетела вместе с мужем.

«Сгорели наш любимый пляж, наше любимое кафе, наш каньон, куда мы ходили на хайкинг, наш любимый музей Гетти и тысячи домов. Мы каким-то чудом сели в самолет до Бали в этот самый день и узнали обо всем уже на борту», — отметила Дакота.

В Калифорнии бушуют смертоносные пожары, в результате которых погибло как минимум 10 человек, уничтожены тысячи строений. Без своих домов остались Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс и т. д. Бену Аффлеку из-за угрозы пожара пришлось эвакуироваться и переехать к экс-супруге.

Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов. Отмечается, что на следующей неделе огонь может разрастись еще больше из-за сильного ветра.