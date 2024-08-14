Суд в Москве продлил арест двум обвиняемым по делу о торговле детьми

Суд продлил арест Марьят Желихажевой до 3 октября, а также гражданке Белоруссии Галины Количевой — до 20 сентября. Они обвиняются по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними). Женщинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как полагает следствие, Юлия Логинова в 2018–2019 годах подавала ложные сведения о рождении детей в специализированные органы, так как по медицинским показаниям не могла тогда родить. У нее на иждивении находятся 15 детей.

В рамках дела также были арестованы Наталья Патока, Фируза Усканова и Наталья Душкина. Фигурантки забирали младенцев у матерей, которые не хотели оставлять их себе. Впоследствии они регистрировали детей как своих по подложным документам.

Ранее сообщалось, что многодетная мать Юлия Логинова, обвиняемая в продаже не менее семи новорожденных детей, признала вину и активно сотрудничает со следствием.