сегодня в 19:30

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тыс рублей

Судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 80 тыс. рублей за нарушения, которые связаны с персональными данными россиян, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.