Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тыс рублей
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Судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 80 тыс. рублей за нарушения, которые связаны с персональными данными россиян, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Telegram виновным по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).
Мировой судья принял решение назначить мессенджеру наказание в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Discord Inc. и Coursera Inc. на сумму 2 млн рублей за одинаковые административные правонарушения.