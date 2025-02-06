Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тыс рублей

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Судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 80 тыс. рублей за нарушения, которые связаны с персональными данными россиян, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Telegram виновным по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Мировой судья принял решение назначить мессенджеру наказание в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Discord Inc. и Coursera Inc. на сумму 2 млн рублей за одинаковые административные правонарушения.