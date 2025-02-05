Компании Discord и Coursera получили по 2 млн рублей штрафа в России

Столичный Таганский районный суд оштрафовал компании Discord Inc. и Coursera Inc. на сумму 2 млн рублей. Они совершили одинаковые административные правонарушения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию Coursera Inc. признали виновной в невыполнении обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан в стране. Размер штрафа составил 2 млн рублей.

Компания Discord Inc. совершила аналогичное правонарушение. Размер штрафа тоже составил 2 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Discord продолжает блокироваться в РФ в стандартном режиме.