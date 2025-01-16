Роскомнадзор рассказал правду о разблокировке Discord

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Роскомнадзор: Discord блокируется в РФ в штатном режиме

В Сети распространилась информация, что якобы сервис Discord снова доступен российским пользователям. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что это не так и платформа блокируется в штатном режиме, пишет ТАСС .

«Discord блокируется в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Сообщения о том, что платформа снова работает в России, не соответствуют действительности.

Осенью 2024 года ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Discord вряд ли разблокируют в нашей стране.