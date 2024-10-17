Эксперт оценил вероятность разблокировки Discord в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Discord, скорее всего, так и останется в России заблокированным, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В силу каких-то причин Роскомнадзор считает, что им нужно блокировать Discord, YouTube и еще какие-то сервисы. По YouTube, например, на данный момент нет судебного решения, он не относится к запрещенным и далее по списку. Поэтому много вопросов о том, почему это сделано. Это вызвало хаос на рынке с точки зрения российских компаний и много последствий», — отметил эксперт.

По его словам, с Discord одновременно все проще, чем с YouTube, так как он заблокирован официально.

Discord заблокировали на территории РФ 8 октября. Это связано с нарушением российского законодательства: он использовался в террористических и экстремистских целях.