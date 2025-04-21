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Суд в Москве оштрафовал Google за публикацию данных умерших на СВО военных

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в публикации личных данных солдат ВС РФ, которые умерли во время СВО. Текст решения суда по делу об административном правонарушении в адрес фирмы попал в руки к ТАСС .

Признано, что компания Google публиковала информацию про потери российских войск во время СВО. Среди этих данных оказались имена, личная информация умерших.

Распространять такие данные, согласно законодательству РФ, нельзя. При этом отмечается, что личная информация умерших российских солдат была размещена в одном из роликов, появившихся на площадке YouTube, которой владеет Google.

Таганский суд Москвы признал американскую компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП России («нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Фирме выписан штраф в размере 3,8 млн рублей.

В марте Таганский суд Москвы оштрафовал Google более чем на 7 млн рублей.