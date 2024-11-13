Суд в Москве избрал меру пресечения актеру квеста «Последняя экскурсия»

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Столичный суд избрал меру пресечения актеру интерактивного квеста «Последняя экскурсия», в ходе проведения которого пострадала девушка, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении актера Ивахненко Владислава избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 11 января 2025 года.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении индивидуального предпринимателя Царской Юлии.

Сотрудник квеста «Последняя экскурсия» в Измайлове выстрелил в шею 19-летней посетительнице из Химок, которая приехала, чтобы пощекотать нервы.

Во время участия в одной из сцен актер достал пистолет и начал крутить им возле лиц посетителей, а потом почти в упор выстрелил девушке в шею. Она почувствовала резкую боль.

Мероприятие остановили, посетительницу отправили в больницу. Владелица заведения Юлия Царская рассказала, что сотрудникам нельзя было использовать этот реквизит, но парень работал недавно, поэтому решил напугать гостей по полной.