Суд в Казахстане взыскал с пенсионера с двойным гражданством почти 2 млн рублей

Суд в Казахстане взыскал с пенсионера с двойным гражданством почти 2 млн рублей за незаконно полученные пенсионные выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны.

У мужчины было два гражданства — Казахстана и России. На протяжении десяти лет он получал пенсионные выплаты в обоих странах.

Суд постановил взыскать денежные средства в соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, согласно которому пенсионные выплаты не могут начисляться одновременно в двух государствах.

Таким образом с жителя Астаны взыскали пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге (1,9 млн рублей).

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в 2025 году пенсия россиян по старости будет составлять чуть более 24 тыс. рублей. По словам Чаплина, размер пособия по старости будет равен 24059,12 рублей.