Суд в Грузии приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюрьмы

Суд в Тбилиси признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по уголовному делу о растрате государственных средств и отправил его в тюрьму на 9 лет. Политик потратил около 3,2 млн бюджетных долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на материал местного телеканала «Мтавари архи».

Обвинения Саакашвили предъявили еще в 2014 году. Разбирательство, связанное с политиком, называют «делом пиджаков».

По данным следствия, Саакашвили за государственные деньги во время пребывания на посту президента Грузии приобретал себе дорогие вещи, среди них — пиджаки и пальто.

Также Саакашвили из государственных денег платил за учебу сына. Еще он занимался косметическими процедурами.

Ранее в партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» заявили, что Европарламент может потребовать от Тбилиси начать боевые действия против РФ.