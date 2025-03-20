Суд продлил арест четверым обвиняемым в нападении на «Крокус»

Главной четверке обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» предстоит провести в СИЗО еще два месяца. Такое решение принял суд, сообщает РЕН ТВ .

О продлении меры пресечения обвиняемым ходатайствовало следствие. Московский городской суд рассмотрел прошение на заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Он постановил оставить фигурантов дела о нападении на «Крокус» под стражей еще на два месяца.

Решение о продлении ареста было принято в отношении Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоды*, Шамсидина Фаридуни* и Мухамадсобира Файзова*. Они пробудут в СИЗО до 22 мая 2025 года.

Отмечается, что на заседании присутствовал переводчик с таджикского, так как русский язык фигуранты на слух понимают плохо. При этом изъясняются они уж гораздо внятнее, чем год назад.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

Предварительное следствие о нападении длилось 11 месяцев. Были арестованы 20 фигурантов: четверо исполнителей теракта и 16 соучастников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.

*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов